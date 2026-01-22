الولايات المتحدة تدرس انسحابا عسكريا من سوريا

كشفت ، الخميس، أن تدرس انسحابا عسكريا من .



وقالت صحيفة "وول " عن مصادر، إن " تدرس انسحابا عسكريا كاملا من ".

وبحسب المصادر، تشمل المداولات الجارية داخل سيناريوهات متعددة لخفض الوجود العسكري الأمريكي، وصولا إلى الانسحاب التام، مع تقييم تداعيات ذلك على جهود مكافحة تنظيم ، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سوريا، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.



وأشار تقرير الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن "أي قرار نهائي لم يحسم بعد، وأن النقاشات لا تزال مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية، من بينها مستقبل التنسيق مع القوات المحلية، ومخاطر عودة التنظيمات ، إضافة إلى حسابات أوسع تتعلق بالدور الأميركي في الشرق الأوسط".

وسبق أن كشف مسؤولان دفاعيان أمريكيان، قبل أشهر، أن بدأت في إعداد خطط لسحب كافة القوات الأمريكية من سوريا.



ويأتي ذلك بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي والمسؤولون المقربون منه رغبتهم في سحب القوات، مما دفع البنتاغون للبحث في إمكانية تنفيذ الانسحاب خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يوما.