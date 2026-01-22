ترامب يقاضي مصرفا شهيرا ويطالبه بخمسة مليارات دولار

أفادت شبكة " نيوز" بأن يقاضي بنك "جي بي تشيس" ورئيسه التنفيذي ، مطالبا بمبلغ 5 مليارات دولار، متهما البنك برفض تقديم الخدمات له لأسباب سياسية.

وأضافت القناة: "رفع محامي ، بريتو، الدعوى يوم الخميس في محكمة بولاية فلوريدا في نيابة عن الرئيس وعدد من شركاته الفندقية".

ويزعم المحامي في الدعوى أن البنك انتهك من جانب واحد قواعد السلوك الخاصة به بتجميد عدد من حسابات المدعي المصرفية. ويطالب فريق ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وفقا لما ذكرته القناة .



هذا وأكد ترامب، اليوم الخميس، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار قد رفعت ضد بنك جي بي .



من جهته قال البنك في بيان: "مع أننا نأسف لرفع الرئيس ترامب دعوى قضائية ضدنا، إلا أننا نعتقد أنه لا أساس لها من ".



وقالت المتحدثة باسم "جي بي مورغان"، باتريشيا ويكسلر: "نحن نحترم حق الرئيس في مقاضاتنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا، فهذا هو دور المحاكم، البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، كما أننا لا نستخدم القطاع المصرفي كسلاح".



وأضافت ويكسلر: "نقوم بإغلاق الحسابات لأنها تشكل مخاطر قانونية أو تنظيمية على المؤسسة، نأسف لاضطرارنا إلى القيام بذلك، ولكن غالبا ما نكون مدفوعين بالقواعد والتوقعات التنظيمية".



يذكر أنه بعد السادس من يناير 2021 وأحداث ، أغلقت بعض حسابات ترامب الشخصية، بالإضافة إلى حسابات شركاته، في عدد من البنوك.



