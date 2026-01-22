الصفحة الرئيسية
المزيد
ترامب يقاضي مصرفا شهيرا ويطالبه بخمسة مليارات دولار
دوليات
2026-01-22 | 15:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
314 شوهد
أفادت شبكة "
فوكس
نيوز" بأن
الرئيس دونالد ترامب
يقاضي بنك "جي بي
مورغان
تشيس" ورئيسه التنفيذي
جيمي ديمون
، مطالبا بمبلغ 5 مليارات دولار، متهما البنك برفض تقديم الخدمات له لأسباب سياسية.
وأضافت القناة: "رفع محامي
ترامب
،
أليخاندرو
بريتو، الدعوى يوم الخميس في محكمة بولاية فلوريدا في
ميامي
نيابة عن الرئيس وعدد من شركاته الفندقية".
ويزعم المحامي في الدعوى أن البنك انتهك من جانب واحد قواعد السلوك الخاصة به بتجميد عدد من حسابات المدعي المصرفية. ويطالب فريق ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وفقا لما ذكرته القناة
التلفزيونية
.
هذا وأكد ترامب، اليوم الخميس، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار قد رفعت ضد بنك جي بي
مورغان
تشيس
.
من جهته قال البنك في بيان: "مع أننا نأسف لرفع الرئيس ترامب دعوى قضائية ضدنا، إلا أننا نعتقد أنه لا أساس لها من
الصحة
".
وقالت المتحدثة باسم "جي بي مورغان"، باتريشيا ويكسلر: "نحن نحترم حق الرئيس في مقاضاتنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا، فهذا هو دور المحاكم، البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، كما أننا لا نستخدم القطاع المصرفي كسلاح".
وأضافت ويكسلر: "نقوم بإغلاق الحسابات لأنها تشكل مخاطر قانونية أو تنظيمية على المؤسسة، نأسف لاضطرارنا إلى القيام بذلك، ولكن غالبا ما نكون مدفوعين بالقواعد والتوقعات التنظيمية".
يذكر أنه بعد السادس من يناير 2021 وأحداث
مبنى الكابيتول
، أغلقت بعض حسابات ترامب الشخصية، بالإضافة إلى حسابات شركاته، في عدد من البنوك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ماسك يسعى للحصول على 110 مليارات دولار من "أوبن أيه آي"
12:10 | 2026-01-19
لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي "يويفا"
06:40 | 2025-10-30
مصرف الرشيد يصدر بياناً بشأن الدولار
02:21 | 2025-12-05
ترامب يعلن "استعادة" النفط الفنزويلي: شحنات بقيمة 4 مليارات وتكرير 50 مليون برميل!
15:47 | 2026-01-09
ترامب
مقاضاة
الرئيس دونالد ترامب
مبنى الكابيتول
ولاية فلوريدا
دونالد ترامب
التلفزيونية
جيمي ديمون
أليخاندرو
مورغان
