قائد "قسد" يتحدث عن لقاء مثمر في كردستان العراق

وقال عبدي في تصريحات صحافية، "عقدنا لقاء مثمرا في إقليم مع توم وقائد القيادة الوسطى الأمريكية".

وأضاف "دعم لوقف إطلاق النار والعودة للحوار والمفاوضات مع أمر مهم"، مردفا "سنعمل بكل الإمكانات وبشكل جاد لتحقيق اندماج حقيقي والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي".

وكانت رئاسة الجمهورية السورية أعلنت، أول أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات الديمقراطية (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة .