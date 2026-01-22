كدمة على يد ترامب في منتدى "دافوس"

وأعلن ، أن الكدمة، جاءت نتيجة اصطدام بها على طاولة التوقيع خلال فعالية لمجلس السلام فى بسويسرا، فى وقت سابق من اليوم.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان: "خلال فعالية مجلس السلام اليوم فى دافوس، ضرب الرئيس ترامب يده على زاوية طاولة التوقيع على وثائق مجلس السلام، ما تسبب فى إصابتها بكدمة".



وأضاف مسؤول فى البيت الأبيض، أن الرئيس وأطباءه قالوا سابقاً إنه عرضة للإصابة بكدمات فى اليدين بسبب تناوله اليومى للأسبرين.