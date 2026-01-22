تأكيد أوروبي: ملف غرينلاند لم يحسم بعد

وأضاف المسؤولون وفق صحيفة " "، أن من المتوقع أن تتناول أي مفاوضات محتملة بشأن توسيع الوجود العسكري الأميركي، بما في ذلك زيادة عدد القوات والقواعد، إلى جانب بحث فرص أوسع للاستثمار في قطاع المعادن.وبحسب الصحيفة، اقترح دبلوماسيون من وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إدراج هذه الملفات على جدول أعمال المفاوضات المتعلقة بغرينلاند، في إطار مساع للتوصل إلى حل مع الرئيس الأميركي .وأشار المسؤولون إلى وجود اتفاقية قائمة بين والدنمارك تتيح لواشنطن توسيع وجودها العسكري في غرينلاند، مؤكدين أن هذه الاتفاقية قد تشكل الإطار الذي يستند إليه في تحركاته.ولفتوا إلى أن حملة ترامب بشأن غرينلاند تسببت في خرق للثقة، ما دفع بعض إلى إعادة النظر بشكل مستمر في طبيعة علاقتها مع .وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء، خلال في ، بأن الولايات المتحدة "تحتاج" إلى غرينلاند، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها لن تستخدم القوة للحصول عليها، داعيا إلى بدء مفاوضات فورية مع الدنمارك.وبعد اجتماع استمر عدة ساعات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، بدا موقف ترامب أقل تصعيدا، إذ أعلن تراجعه عن تهديده بفرض رسوم جمركية على 8 حلفاء أوروبيين اعتبارا من الأول من فبراير، بسبب معارضتهم لمطالبه بشأن غرينلاند.