بوتين يلتقي بمبعوثي ترامب في الكرملين لمناقشة ملفين

ويشارك في المحادثات أيضا رئيس الاستثمارات المباشرة الروسية ومساعد الرئيس الروسي أوشاكوف.

وكان قد أشار، في اليوم السابق، إلى أن الممثلين الأمريكيين يزوران لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية، كما أفاد بأنه يخطط لمناقشة إمكانية المساهمة معهما في "مجلس السلام" الخاص بغزة بأموال من الأصول الروسية المجمدة في .



ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادرها أن ويتكوف وكوشنر يرغبان في مناقشة ضمانات الأمن لكييف وعرض مسودات خطط لإنهاء النزاع.



وبحسب الأمريكي، تم تحقيق تقدم كبير في مفاوضات التسوية في أوكرانيا، وتم حصرها في حل مسألة واحدة.