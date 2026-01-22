روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك

ووفقا للوزارة، تم تسجيل محاولات الهجوم في الفترة بين الساعة 20:00 و23:00 بتوقيت .

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها مسيرات جوية ثابتة الجناحين.



وقبل ساعات، أفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق منطقتين روسيتين.



وبحسب بيان الوزارة، بين الساعة الثالثة والرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت موسكو، تم تدمير طائرتين مسيرتين فوق ، ونفس العدد فوق شبه .