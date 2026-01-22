ترامب: نراقب وضع إيران ولدينا أسطول يتجه إلى هناك

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه يراقب الوضع في عن كثب، فيما كشف عن توجه أسطول كبير إلى هناك.

​

ونقلت وكالة "رويترز" عن قوله، "نراقب الوضع في عن كثب ولدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك في حال دعت الحاجة".

وأضاف "رسوم بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا"، مشددا بالقول "هددت إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام، وكان على إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي".

وكان الرئيس الأمريكي اعرب، أمس الأربعاء، عن أمله بعدم وجود إجراءات إضافية بشأن إيران.