‏واشنطن: نقل الدواعش الى العراق مؤقتا

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة X وتابعته ، ان "وزارة الحرب الأمريكية تشيد بالدور القيادي الذي يضطلع به في ضد تنظيم ، من خلال حراسة معتقلي التنظيم".وأضافت ان "العراق يؤدي دوره في هذا الصدد، على أن يكون وجود الإرهابيين غير العراقيين في العراق مؤقتًا"، لافتا الى ان " تتوقع من الدول إعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المرافق لتقديمهم إلى العدالة".