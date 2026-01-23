مسؤول أمريكي: سنستكمل نقل معتقلي داعش الى العراق خلال أيام

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله ان " يتوقع استكمال نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من من سجون في إلى خلال الأيام المقبلة".وأضاف ان "المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا".وأعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن قواتها نقلت 150 معتقلا من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.