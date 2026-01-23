تفاصيل التعديلات على الطائرة القطرية المهداة لترامب

وقال متحدث باسم ، في بيان إن "القوات الجوية ملتزمة بتسريع عملية تسليم الطائرة لدعم مهمة النقل الجوي الرئاسي"، مشيرا إلى أن "التسليم متوقع في موعد أقصاه صيف 2026".ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة ستكون جاهزة للعمل فور تسليمها، أم أنها ستخضع لمزيد من الاختبارات قبل أن تصبح صالحة لنقل الرئيس الأمريكي.وكانت صحيفة "وول " أول من كشف عن موعد التسليم المتوقع خلال الصيف.ولم تكن القوات الجوية قد قدمت في السابق جدولا زمنيا محددا لهذا المشروع، رغم أن الرئيس الأمريكي صرح في عام 2025 بأن الطائرة قد تكون جاهزة للاستخدام بحلول شباط 2026، وهو ما اعتبر جدولا زمنيا طموحا نظرا لحجم الأعمال المطلوبة لجعل الطائرة مناسبة لأداء مهام الطائرة الرئاسية.وبدأت عملية تحويل الطائرة العام الماضي، إلا أن تفاصيل التعديلات لا تزال سرية إلى حد كبير، إذ ستحتاج طائرة " 747"، التي وصفها العام الماضي بأنها هدية من قطر، إلى تغييرات جوهرية لمعالجة المخاطر الاستخباراتية والأمنية.وكانت مصادر قد أفادت لشبكة CNN بأن الوكالات الأمنية ستضطر إلى تفكيك الطائرة بالكامل وإعادة بنائها لتزويدها بأنظمة الاتصالات والأمن المطلوبة.وقال مسؤول عسكري متقاعد رفيع المستوى، مطلع على شؤون طائرة الرئاسة الأمريكية، إن "الطائرة يجب أن تخضع لفحص دقيق للغاية، يشمل تفكيكها بالكامل والتحقق من خلوها من أي ثغرات أمنية، إضافة إلى تحصينها لمنع اختراق أنظمتها الإلكترونية"، موضحا أن "قدرة الرئيس على قيادة القوات والسيطرة عليها في أسوأ الظروف تتطلب تجهيزات معقدة ومتقدمة".وأشار المسؤول إلى أن "بعض الميزات، مثل القدرة على التزود بالوقود جوا، غير متوافرة في طائرات بوينغ 747 التقليدية، لكنها تعد ضرورية إذا أراد الرئيس الأمريكي الاستمرار في أداء مهامه خلال حالات الطوارئ الكبرى".وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، الخميس، إنها تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لضمان تلبية متطلبات المهمة الوظيفية للطائرة، ومراعاة جميع التدابير الأمنية اللازمة.ونص اتفاق وقعه وزير الحرب بيت هيغسيث ونظيره الشيخ العام الماضي على أن التبرع بالطائرة غير مشروط، كما أكد أن الولايات المتحدة لن تدفع أي مبالغ مالية لقطر.ومع ذلك، كان من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات لتحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية، إذ قال وزير القوات الجوية تروي مينك للمشرعين العام الماضي إن تكلفة المشروع ربما تقل عن 400 مليون دولار.وفي سياق متصل، اضطر عطل كهربائي في وقت سابق من هذا الأسبوع طائرة الرئيس الأمريكي المتجهة إلى أوروبا إلى العودة إلى المشتركة.ولاستئناف رحلته إلى ، استقل الرئيس الأمريكي الثلاثاء طائرة بوينغ C-32A، وهي الطائرة التي تستخدم عادة من قبل السيدة الأولى أو أعضاء