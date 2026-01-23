Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل التعديلات على الطائرة القطرية المهداة لترامب

دوليات

2026-01-23 | 01:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل التعديلات على الطائرة القطرية المهداة لترامب
224 شوهد

السومرية نيوز – دولي
كشفت القوات الجوية الأمريكية أن الطائرة القطرية التي يجري تحويلها لطائرة رئاسية، ستسلم خلال فصل الصيف، بعد عام على بدء أعمال تعديلها لتتوافق مع مواصفات الطائرات الرئاسية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية، في بيان إن "القوات الجوية ملتزمة بتسريع عملية تسليم الطائرة لدعم مهمة النقل الجوي الرئاسي"، مشيرا إلى أن "التسليم متوقع في موعد أقصاه صيف 2026".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة ستكون جاهزة للعمل فور تسليمها، أم أنها ستخضع لمزيد من الاختبارات قبل أن تصبح صالحة لنقل الرئيس الأمريكي.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن موعد التسليم المتوقع خلال الصيف.
ولم تكن القوات الجوية قد قدمت في السابق جدولا زمنيا محددا لهذا المشروع، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في عام 2025 بأن الطائرة قد تكون جاهزة للاستخدام بحلول شباط 2026، وهو ما اعتبر جدولا زمنيا طموحا نظرا لحجم الأعمال المطلوبة لجعل الطائرة مناسبة لأداء مهام الطائرة الرئاسية.
وبدأت الولايات المتحدة عملية تحويل الطائرة العام الماضي، إلا أن تفاصيل التعديلات لا تزال سرية إلى حد كبير، إذ ستحتاج طائرة "بوينغ 747"، التي وصفها ترامب العام الماضي بأنها هدية من قطر، إلى تغييرات جوهرية لمعالجة المخاطر الاستخباراتية والأمنية.
وكانت مصادر قد أفادت لشبكة CNN بأن الوكالات الأمنية ستضطر إلى تفكيك الطائرة بالكامل وإعادة بنائها لتزويدها بأنظمة الاتصالات والأمن المطلوبة.
وقال مسؤول عسكري متقاعد رفيع المستوى، مطلع على شؤون طائرة الرئاسة الأمريكية، إن "الطائرة يجب أن تخضع لفحص دقيق للغاية، يشمل تفكيكها بالكامل والتحقق من خلوها من أي ثغرات أمنية، إضافة إلى تحصينها لمنع اختراق أنظمتها الإلكترونية"، موضحا أن "قدرة الرئيس على قيادة القوات والسيطرة عليها في أسوأ الظروف تتطلب تجهيزات معقدة ومتقدمة".
وأشار المسؤول إلى أن "بعض الميزات، مثل القدرة على التزود بالوقود جوا، غير متوافرة في طائرات بوينغ 747 التقليدية، لكنها تعد ضرورية إذا أراد الرئيس الأمريكي الاستمرار في أداء مهامه خلال حالات الطوارئ الكبرى".
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، الخميس، إنها تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لضمان تلبية متطلبات المهمة الوظيفية للطائرة، ومراعاة جميع التدابير الأمنية اللازمة.
ونص اتفاق وقعه وزير الحرب بيت هيغسيث ونظيره القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني العام الماضي على أن التبرع بالطائرة غير مشروط، كما أكد أن الولايات المتحدة لن تدفع أي مبالغ مالية لقطر.
ومع ذلك، كان من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات لتحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية، إذ قال وزير القوات الجوية تروي مينك للمشرعين العام الماضي إن تكلفة المشروع ربما تقل عن 400 مليون دولار.
وفي سياق متصل، اضطر عطل كهربائي في وقت سابق من هذا الأسبوع طائرة الرئيس الأمريكي المتجهة إلى أوروبا إلى العودة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة.
ولاستئناف رحلته إلى سويسرا، استقل الرئيس الأمريكي الثلاثاء طائرة بوينغ C-32A، وهي الطائرة التي تستخدم عادة من قبل السيدة الأولى أو أعضاء مجلس الوزراء.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Play
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Play
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
Play
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Play
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
Play
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
Play
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Play
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Play
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
Play
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Play
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
Play
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
Play
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21

اخترنا لك
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مؤامرة مشتركة لـ 10 أجهزة مخابرات معادية
06:38 | 2026-01-23
عراقجي يرد على زيلينسكي: جيشنا سيحمي إيران ولن نتوسل للمساعدة من الأجانب
04:55 | 2026-01-23
شاهد.. سيول تجرف السيارات في مدينة كوساداسي السياحية بتركيا
04:37 | 2026-01-23
إسبانيا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه ترامب
02:50 | 2026-01-23
مسؤول أمريكي: سنستكمل نقل معتقلي داعش الى العراق خلال أيام
01:10 | 2026-01-23
‏واشنطن: نقل الدواعش الى العراق مؤقتا
01:00 | 2026-01-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.