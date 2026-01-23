إسبانيا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه ترامب

وقال للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي في : "نحن نقدر الدعوة، لكننا نرفضها".وأضاف سانشيز: "نحن نقوم بذلك، بشكل أساسي وجوهري، من أجل الاتساق"، مشيرا إلى أن القرار يتق "مع النظام المتعدد الأطراف، ومنظومة ومع القانون الدولي".كما أشار الإسباني إلى أن المجلس "لم يشمل ".وكان قد أطلق الهيئة رسميا يوم الخميس في بمنتجع في السويسرية، حيث وقع ميثاقها التأسيسي إلى جانب مجموعة متنوعة ومفاجئة من الدول.وقد تمت دعوة نحو 60 حكومة للانضمام، لكن قلة من حلفاء الغربيين قبلوا ذلك علناً، حيث كانت المجر وبلغاريا العضوين الوحيدين في اللذين وقعا حتى الآن، ومن بين الموقعين الآخرين وإسرائيل والسعودية.