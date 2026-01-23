عراقجي يرد على زيلينسكي: جيشنا سيحمي إيران ولن نتوسل للمساعدة من الأجانب

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقتشي إنّ استنزف جيوب دافعي الأميركيين والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين، لمواجهة ما يصفه بـ"عدوان غير قانوني على بلاده"، في انتهاك لميثاق .وأضاف أنّ زيلينسكي، وفي الوقت نفسه، يطالب "دون خجل" بالعدوان غير القانوني للولايات المتحدة على ، في انتهاك للميثاق نفسه للأمم المتحدة.وشدّد عراقتشي على أنّ إيران، وعلى خلاف الجيش الأوكراني المعتمد على الخارج والمليء بالمرتزقة، تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها، مؤكداً أنّ بلاده لا تحتاج إطلاقاً إلى التوسّل بالأجانب لطلب المساعدة.وفي وقتٍ سابق، طالب زيلينسكي في في بـ"عدم السماح للنظام الإيراني في البقاء".وقبل أكثر من أسبوع أيضاً، وفي ذروة أعمال الشغب التي شهدتها إيران، طالب زيلينسكي العالم بما سمّاه "مساعدة المحتجين" في إيران من أجل إحداث تغيير في الحكم.