"دوريتس" حربي في السماء.. جدل واسع بعد رصد طائرة غامضة في أمريكا

التقط المستكشف ومصوّر الفيديو أوتيسون هذه الصور في 14 يناير 2026 أثناء مراقبته النشاط الجوي الليلي قرب قاعدة بحيرة غروم، مستخدمًا كاميرا حرارية وأجهزة استشعار متقدمة. وأظهرت الصور جسمًا مثلث الشكل يختلف تمامًا عن طائرة B-2 Spirit الشبحية، ما أثار التكهنات حول طبيعته.الجسم، الذي أطلق عليه مراقبون اسم “Dorito”، يختلف عن أي طائرة معروفة، ويُرجح أن يكون منصة تجريبية سرية أو طائرة اختبار غير معلنة من قبل الأمريكية. وقد شابه ظهور جسم مثلث مشابه في ويتشيتا، كانساس عام 2014، دون تفسير رسمي حتى اليوم.زاد الغموض حول الطائرة مع تسجيلات راديوية غير مألوفة في نفس الليلة، تضمنت كلمات ترميزية غير معتادة من عسكرية، ما دفع بعض الخبراء إلى التكهن بأنها قد تكون جزءًا من تجربة سرية أو اختبار تقني جديد.حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من أو القوات الجوية الأمريكية حول هذا الجسم . وتظل المنطقة 51 — موقع الاختبارات الجوية والتقنية السرية منذ عقود — محور اهتمام كل ظهور غير معتاد في سمائها، ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول الأنشطة الغامضة التي تُجرى خلف الأسوار المحظورة.