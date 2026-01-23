ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان: المظاهرات تحولت لعنف منظم

وقال ممثل بمجلس حقوق الإنسان في تصريحات صحفية ان" بلاده أقرت حق الإيرانيين في التظاهر السلمي لكن الاحتجاجات تحولت إلى موجة من العنف المنظم".واضاف ان "المظاهرات في إيران تحولت إلى هجمات إرهابية وتخريب للمنشآت والعمل المسلح ضد المدنيين وقوات إنفاذ القانون".واكد " لا نعترف بمصداقية أو مشروعية هذه الجلسة الاستثنائية والقرار الذي قد ينتج عنها ولدينا آليات مستقلة للتحقيق والمساءلة".واختتم ممثل إيران في انه"ستتم مراجعة الوضعية القانونية لكل المحتجزين بشكل صارم".