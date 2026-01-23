الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أعلنت الأميركية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.

وقالت الوزارة في بيان: "العقوبات الأميركية تستهدف كيانات وناقلات نفط".

وأشارت الى ان "الكيانات لديها ارتباط بإيران".

