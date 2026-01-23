السجن المؤبد لممرض أدين بقتل 10 مرضى

وأفادت الادعاء العام في مدينة آخن أن التحقيقات ما تزال مستمرة في عشرات الحالات المشبوهة، مع ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا المحتملين إلى نحو 100 وفاة، وسط شروع السلطات في استخراج جثث لإخضاعها لتشريح دقيق ضمن تحقيق موسع.وأكد الادعاء أن المتهم كان يستهدف المرضى خلال نوبات العمل الليلية عبر إعطائهم جرعات مفرطة من المهدئات والمسكنات، خصوصًا من يعانون حالات صحية حرجة، مشيرًا إلى أن معظم الحالات قيد المراجعة تعود إلى فترة ما قبل عام 2020، منذ بدء عمله في المستشفى.ومن المقرر استخراج نحو 60 جثة إضافية، فيما فتحت سلطات كولونيا تحقيقًا منفصلًا بشأن وفيات محتملة أخرى خلال فترة عمله السابقة هناك.ورغم الحكم، يواصل المتهم إنكار التهم، مدعيًا عدم علمه الجرعات، وهو ما رفضته المحكمة والادعاء والشرطة، مؤكدين أن الأدلة تثبت تعمد القتل.