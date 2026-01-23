جريمة اخفيت لـ15 سنة.. امرأة تقتل شريكتها وتقطع جثتها وتدفنها في حديقة منزلها

بدأت في محاكمة امرأة متهمة بقتل شريكتها قبل أكثر من 15 عامًا، بعدما كشفت التحقيقات أنها قتلتها ودفنت جثتها في حديقة منزلها بمدينة لإخفاء الجريمة.وتمثل آنا بوديدفورنا (40 عامًا) أمام المحكمة بتهمة قتل شريكتها زابلوتسكا عام 2010 بدافع الغيرة، إضافة إلى تهم عرقلة العدالة ومنع الدفن القانوني، وهي تهم تنفيها المتهمة.وظلت القضية غامضة حتى عام 2025، عندما تواصل صحفي بولندي مع المتهمة للسؤال عن مصير الضحية، ما أدى إلى إبلاغ الشرطة والعثور على رفات الضحية في ، حيث أكدت فحوص الحمض النووي هويتها.وأفاد الادعاء بأن المتهمة تعمدت إخفاء الجريمة لسنوات طويلة، مستفيدة من خبرتها المهنية، فيما لا تزال المحاكمة مستمرة.