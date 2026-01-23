ايران تحذر من اي هجوم يستهدفها: الحرب ستمتد لما وراء الحدود

وأضاف نائب الوزير: "إذا تعرضت للهجوم، فسوف تمتد الحرب إلى حدودها (حدود إيران). بعض دول المنطقة تدرك ذلك وقد حذرت القادة الأمريكيين من هذا التهديد. هذا العامل يساعد في تقليل خطر الحرب".يوم الخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن سفن سلاح تتجه نحو إيران "تحسبا لأي طوارئ".