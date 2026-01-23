تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب باليكيسير وتشعر بها إسطنبول وإزمير



أعلنت والطوارئ التركية (آفاد)، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر، مركزها منطقة سينديرغي التابعة لولاية باليكيسير غربي البلاد.



وذكرت الإدارة في بيان، أن الهزة شعر بها سكان عدد من الولايات التركية، من بينها إسطنبول وإزمير، إضافة إلى ولايات أخرى مجاورة، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.



وأكدت “آفاد” أنها تتابع التطورات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى عدم ورود بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة حتى لحظة إعداد الخبر.