إيران: سنتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة

وأكد المسؤول، شرط عدم الكشف عن هويته، استعداد "لأسوأ السيناريوهات" أمام "الحشد العسكري الأمريكي" المتجه للمنطقة، محذرا بأن أي ضربة - محدودة أو دقيقة - ستعامل كغزو كامل وتقابل برد "حاسم" لاستعادة التوازن.وجاء التحذير بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عن إرسال "أسطول كبير" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مع تجديد تهديداته لطهران بسبب قمع الاحتجاجات وبرنامجها النووي، في ظل سابقة الضربات الأمريكية على منشآتها النووية يونيو الماضي.وكان الرئيس الأمريكي ، قال الجمعة، إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه في الوقت الحالي نحو إيران تحسبا لأي طارئ.وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "كما تعلمون، لدينا العديد من السفن المتجهة إلى هناك، تحسبا لأي طارئ. لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، وسنرى ما سيحدث. لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران. أفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".قبل عدة أيام، قال ترامب ان ستقوم بمحو من على وجه الأرض في حال تعرضت حياته لاي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه .وتصاعدت حدة التوتر بشكل غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تبادل تهديدات مباشرة بين الجانبين. فقد لوح مسؤولون إيرانيون، بينهم الرئيس ، بأن أي استهداف للمرشد الأعلى سيعد إعلان حرب شاملة، ويستدعي ردا واسعا.