هولندا توضح سبب عدم تحليق طائراتها فوق العراق

وقال وزير خارجية هولندا في حديث تلفزيوني معلقا على قرار شركة الطيران: "لا أستطيع تأكيد السبب الدقيق.. لكن الوضع متوتر. هناك حشد عسكري. إذا عزم الأمريكيون على القيام بتصرف ما، فلن يبلغوا الآخرين بالضرورة مسبقا.. تجري الهولندية (KLM) تقييما للمخاطر في هذا الصدد وتتصرف وفقا لذلك".وذكر الوزير أنه إذا "كانت شركة KLM تعتقد، بناء على تحليلاتها، أن شيئا ما قد يحدث في نهاية هذا الأسبوع، فإن مثل هذا الإجراء الاحترازي يبدو منطقيا جدا".وفي الوقت نفسه، أضاف فان ويل أن " لدى لا تزال تعمل بشكل روتيني".وفي وقت سابق، قررت شركة الطيران الهولندية KLM تعليق رحلاتها فوق والعراق وإسرائيل والعديد من دول بسبب التوترات في المنطقة.قبل عدة أيام، حثت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني، وسط تهديدات للبلاد.وأظهرت بيانات مواقع تتبع الرحلات أن شركات طيران أوروبية من بينها ويس إير ولوفتهانزا والخطوط الجوية البريطانية تجنبت الطيران فوق إيران والعراق أمس الخميس رغم إعادة فتح المجال الجوي.