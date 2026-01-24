عاصفة ثلجية تشل الحياة في 18 ولاية أمريكية وتؤدي لإلغاء آلاف الرحلات

وتشمل الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ: ، أركنساس، ، ، كانساس، ، لويزيانا، ماريلاند، ، ميسوري، ، ، نورث كارولاينا، بنسلفانيا، ساوث كارولاينا، ، ، وفرجينيا، بالإضافة إلى .وتغطي العاصفة أكثر من 180 مليون شخص من نيو مكسيكو إلى ماين، مع توقعات بثلوج غزيرة تصل إلى 12 إنشا في وادي أوهايو والساحل الشرقي، وجليد كثيف يهدد الطرق والكهرباء.وألغيت أكثر من 2300 رحلة يوم السبت، ومن المتوقع إلغاء آلاف أخرى يوم الأحد، خاصة في مطارات دالاس وأتلانتا. وأعلنت شركات الطيران مثل إيقافا للرحلات في خمس ولايات، مع إعادة جدولة الركاب تلقائيا.وحشدت منظمات الإغاثة موارد مثل 250 ألف وجبة و400 ألف لتر ماء في لويزيانا، مع فرق إنقاذ جاهزة.وأغلقت المدارس والمكاتب الفيدرالية في ، ودعت السلطات إلى تجنب السفر بسبب مخاطر الجليد والصقيع.