انهيار مبنى في لبنان وفرق الإنقاذ تستنفر

وأكدت فرق الصليب الأحمر التي تعمل في مكان الحادث منذ فجر هذا اليوم، أن الجميع على قيد الحياة فيما تابع التطورات.وانهار مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة القبة - شارع الجديد بطرابلس فجر اليوم، مما أدى إلى احتجاز عدد من سكانه تحت الأنقاض.وقد نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ طفلة نقلت إلى المستشفى بحالة مستقرة، وتستمر عمليات البحث باستخدام أجهزة متخصصة لتحديد مواقع العالقين.وأعلن الصليب الأحمر أن جميع العالقين على قيد الحياة، بينما يتابع رئيس الجمهورية تطورات الحادث وطالب بتكثيف الإغاثة وفتح تحقيق فوري في أسباب لتحديد المسؤوليات، في وقت شدد الدفاع المدني على ضرورة إخلاء الموقع لتسهيل مهام الإنقاذ.