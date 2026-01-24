الملك عبدالله يوجه بإعادة هيكلة الجيش الأردني

وأوضح الملك عبدالله أن هدف الاستراتيجية هو تمكين القوات المسلحة من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات المتسارعة التي فرضتها التطورات التكنولوجية.وقال: "جيشنا العربي مؤسسة وطنية يعتز بها كل أردني وأردنية ويستمر منتسبوها في خدمة بكل شجاعة وتفان وإخلاصوأضاف: "نطمح لقوات مسلحة رشيقة ومرنة ونوعية نواصل إعدادها وتسليحها وتدريبها على أساليب القتال الحديثة لتبقى على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية والجاهزية".وشدّد على أنه على القوات المسلحة أن تمتلك قوات احتياط كافية معززة بمختلف القدرات اللازمة لتنفيذ عملياتها بكفاءة، قائلاً "نريد لقواتنا المسلحة أن تمتلك القدرة على حماية مراكز الثقل الاستراتيجية والعملياتية لديها وأن توظف الحديثة".