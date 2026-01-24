الصفحة الرئيسية
ما هي القوة الضاربة التي أرسلها ترامب الى الشرق الأوسط لمواجهة ايران؟
دوليات
2026-01-24 | 06:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,568 شوهد
– دولي
لا يدخر الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، جهدا في رفع سقف التهديد والتحدي ضد
إيران
، ويواصل سياسة الضغط القصوى ضدها ويقول إن القوة الضاربة في طريقها إلى الشرق الأوسط.
وقال
ترامب
للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في طريق عودته إلى
الولايات المتحدة
بعد لقائه قادة من حول العالم في
دافوس
بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ... لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".
وردا على ذلك، أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة، وسترد عليه بأقصى قوة.
وأعرب المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها رويترز، عن أمله بأن لا يكون الحشد العسكري الأميركي في المنطقة الهدف منه المواجهة الحقيقية، مشددا على أن
إيران
في حالة تأهب قصوى، ومستعدة لأسوأ السيناريوهات.
ماهي القوة الضاربة؟
تشمل هذه القوة حاملة الطائرات
ابراهام
لينكولن
" التي غادرت
بحر الصين
الجنوبي وتشق طريقها نحو تخوم إيران.
وما يثير الانتباه هذه المرة، أن حاملة الطائرات الأميركية، على متنها مقاتلات" إف خمسة وثلاثين سي" من الجيل الخامس والتي تتميز بقدرتها على مواجهة شبكات أنظمة الدفاع الجوي الأرضية المتقدمة.
كما تشمل أيضا ثلاث مدمرات متعددة المهام، يمكنها قصف أهداف برية وبحرية وجوية في الوقت نفسه.
واشنطن
استبقت هذه الإجراءات العسكرية الحالية، بتعزيزات سابقة، حيث أرسلت عددا إضافيا من مقاتلات "إف خمسة عشر" إلى المنطقة لتعزيز قوتها الجوية.
وبجانب ذلك، فهناك بالفعل في الوقت الحالي قطع بحرية أميركية في المنطقة مسلحة بصواريخ توماهوك قادرة على إصابة أهداف بعيدة من مسافة 1600 كم من دون الحاجة إلى الاقتراب من السواحل الإيرانية، بحسب "وول
ستريت جورنال
".
وفي الجانب الآخر من الأزمة وهي إيران، فإنها تجري على فترات مناورات بحرية وبرية وتعزز قدرتها الصاروخية استعدادا لأي هجوم أميركي مرتقب.
ويطلق مسؤولها وفي مقدمتهم وزير الخارجية تصريحات، تفيد بأن الحرب هذه المرة في حال وقوعها ستكون مختلفة النتائج عن حرب الاثني عشر يوما في يونيو الماضي.
ويبقى الانتظار والترقب سيدا الموقف، فكل من واشنطن وطهران ترجحان أن سيناريوهات الحرب هي الأقرب بينهما مجددا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القيادة المركزية الامريكية: المسيرات التي نشرناها في الشرق الأوسط ذات قدرات عالية المدى
11:44 | 2025-12-03
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يحدد 4 شروط امام ايران: بديلها سيكون "سيئا جدا"
03:06 | 2026-01-16
واشنطن تدرس خطة لتخفيض قواتها في الشرق الأوسط
15:15 | 2025-12-16
ترامب في رسالة لرئيس الجمهورية: عازمون على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط
08:17 | 2025-12-04
القوة
الضاربة
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
ستريت جورنال
بحر الصين
وول ستريت
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
محليات
33.51%
00:52 | 2026-01-23
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
00:52 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
محليات
25.54%
05:46 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
05:46 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
اقتصاد
21.56%
04:05 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
04:05 | 2026-01-23
موجة البرد تبدأ بالانحسار.. يشمل جميع المحافظات باستثناء واحدة
محليات
19.39%
00:56 | 2026-01-24
موجة البرد تبدأ بالانحسار.. يشمل جميع المحافظات باستثناء واحدة
00:56 | 2026-01-24
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
طهران تكشف عن محاولة إسرائيل تكرار واقعة "بيجر" في إيران
11:53 | 2026-01-24
شركة طيران هولندية ثانية تعلق رحلاتها فوق "إسرائيل"
11:20 | 2026-01-24
أمريكا تطارد إيران في بوليفيا.. ضغوطات لطرد "الجواسيس" وتصنيف الحرس الثوري "إرهابياً"
09:28 | 2026-01-24
ترامب يحذر كندا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين
09:05 | 2026-01-24
قائد القوات البرية الإيرانية: حماية إيران واجب مقدس.. سندافع حتى الموت
08:30 | 2026-01-24
أوقع 7 ضحايا.. انتحاري يفجر نفسه داخل حفل زفاف في باكستان
07:50 | 2026-01-24
