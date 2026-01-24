سوريا تنفي التوصّل إلى تمديد للهدنة مع قسد

وتنتهي اليوم مهلة الأيام الأربعة التي منحتها لقسد يوم الأربعاء الماضي، للتشاور بشأن وضع خطة تفصيلية لمدينة وآلية الدمج، دون رد حتى اللحظة من جانب قسد.وجاء في البيان الذي حدد المهلة أن لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتبقى على أطرافها، في حال إتمام الاتفاق، على أن تتم لاحقا مناقشة وتفاصيل الدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما فيها مدينة .وأمس الجمعة، نقلت وكالة رويترز، عن مصادر في قوات قسد، أن المهلة المحددة لتقديم خطة دمج تفصيلية لدمج قواتها في هياكل قد يتم تمديدها.كما صرّح وزير الخارجية التركي بأن وقف إطلاق النار الحالي في ‍ يجب أن يستمر خلال نقل سجناء ‍تنظيم إلى ، وإن ذلك سيحد من المخاطر الأمنية.