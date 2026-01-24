أوقع 7 ضحايا.. انتحاري يفجر نفسه داخل حفل زفاف في باكستان

وقال ، وهو مسؤول في الشرطة، إن التفجير وقع في مبنى يضم أعضاء إحدى لجان السلام خلال حفل أمس الجمعة في منطقة ديرة خان في باكستان.وأضاف أن أربعة، كانوا من بين نحو 12 مصابا في الهجوم، لقوا حتفهم في المستشفى.ويأتي هذا بعد تأكيد مقتل ثلاثة آخرين أمس الجمعة. حيث تسعى باكستان جاهدة للتصدي لموجة متصاعدة من هجمات المتشددين.