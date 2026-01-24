ترامب يحذر كندا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين

وقال إن اعتقاد حاكم كندا، كارني، بإمكانية لعب هذا الدور “خاطئ تماماً”، محذراً من أن “ستأكل كندا حية” على حد تعبيره، وستتسبب في تدمير أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها.وأضاف الرئيس الأمريكي أن ستفرض فوراً تعرفة جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية الواردة إلى الأسواق الأمريكية في حال أبرمت صفقة تجارية مع .