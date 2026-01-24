شركة طيران هولندية ثانية تعلق رحلاتها فوق "إسرائيل"

وذكر بيان للشركة: "نظرا للوضع الجيوسياسي في والعراق وإسرائيل، نقوم بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا عبر المجال الجوي لهذه الدول وعدد من دول الأخرى كإجراء احترازي. وعليه، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى يوم الاثنين الموافق 26 يناير".ويوم أمس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإلغاء عدد كبير من شركات رحلاتها إلى اسرائيل.وذكرت التقارير أن الخطوط الجوية السويسرية والكندية قررت تعليق رحلاتها إلى تل ابيب، فيما أعلنت شركتا والألمانية إلغاء رحلاتهما إلى تل أبيب والمنطقة.كما علقت الهولندية (KLM) رحلاتها فوق بعض دول الشرق الأوسط والخليج بسبب حشد القوات في المنطقة وعدم القدرة على التكهن بتصرفات .