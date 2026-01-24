الكشف عن تحضيرات لعقد اجتماع سوري إسرائيلي قريب

وبحسب شبكة "i24NEWS الإسرائيلية، فإن "الاجتماع المرتقب قد يُعقد في العاصمة الفرنسية ، وسيتناول إلى جانب الترتيبات الأمنية، بحث مشاريع استراتيجية واقتصادية مشتركة محتملة في المناطق العازلة بين وإسرائيل، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى خفض التوتر وتحويل مناطق النزاع إلى مساحات تعاون اقتصادي".وأشار المصدر إلى وجود ما وصفه بـ"أجواء تفاؤل كبيرة"، قد تفضي إلى فتح سفارة إسرائيلية في دمشق قبل نهاية العام.وأوضح أن الخطة السورية الأولية كانت تقتصر على التوصل إلى اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب ارتباط إسرائيلي في دمشق من دون صفة دبلوماسية كاملة، إلا أن وتيرة التطورات تسارعت، وفق المصدر، تحت ضغط مباشر من ، ولا سيما الرئيس الأميركي ، ومع تزايد ما وصفه بـ"الانفتاح السوري" على الخيارات الدبلوماسية.وأضاف المصدر أن "دمشق قد ترفع سقف الاتفاق ليشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وافتتاح سفارة إسرائيلية، شريطة التوصل إلى تفاهمات تتعلق باندماج الدروز في جنوب سوريا، على غرار التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى التزام إسرائيلي باحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها".