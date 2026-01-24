الدفاع السورية تعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار

أعلنت ، السبت، عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار 15 يوما.

وقالت الدفاع السورية في بيان، "تمديد مهلة وقف إطلاق النار 15 يوما من الساعة 23:00 مساء اليوم".

وأضافت "التمديد يأتي دعما للعملية الأمريكية لإجلاء سجناء تنظيم من سجون قسد إلى ".

وأعلنت في وقت سابق عن هدنة لوقف اطلاق النار مع قوات الديمقراطية (قسد) بعد تصاعد الاشتباكات في شمال وشرق سوريا.