أكدت قوات الديمقراطية "قسد"، السبت، تمديد وقف إطلاق النار 15 يوما بوساطة دولية.

وقالت قسد، "نعلن الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار 15 يوما بوساطة دولية تزامنا مع استمرار الحوار مع دمشق".

وأضافت "نؤكد التزامنا بالاتفاقية واحترامها بما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف للاستقرار".

وكانت أعلنت، السبت، عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار 15 يوما.



وأعلنت في وقت سابق عن هدنة وقف اطلاق النار مع قوات الديمقراطية (قسد) بعد تصاعد الاشتباكات في شمال وشرق سوريا.