إلغاء 12 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة

وقالت الوكالة: "تم إلغاء حوالي 12 ألف رحلة جوية في جميع أنحاء كان من المقرر أن تقلع خلال نهاية الأسبوع".وذكرت الوكالة أن أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، أي حوالي 140 مليون شخص، كانوا في منطقة التحذير من العاصفة، الممتدة من نيو مكسيكو إلى الساحل الشمالي الشرقي.وتم الإبلاغ عن أكثر من 112 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي في مختلف مناطق الولايات المتحدة مع حلول صباح يوم السبت، بما في ذلك 55 ألف حالة في ، وأكثر من 13 ألف حالة في لويزيانا، وأكثر من 11 ألف حالة في نيو مكسيكو.وفي وقت سابق، ذكرت قناة ABC أن 18 ولاية أمريكية على الأقل أعلنت حالة الطوارئ جراء اجتياح العاصفة.