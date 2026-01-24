تسريب ضخم لملايين تسجيلات دخول وكلمات مرور

ووفقا للمجلة، مس هذا التسريب 149 مليون شخص حول العالم.وقالت المجلة: "تم حذف قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على 149 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور، بما في ذلك 48 مليون اسم مستخدم لحساب Gmail... بعد أن أبلغ أحد الباحثين عن الاختراق".وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على بيانات بطاقات مصرفية ومفاتيح وصول لأنظمة حكومية رقمية من دول مختلفة.ولم يتمكن جيريميا ، المحلل في مجال الأمن السبراني، الذي اكتشف قاعدة البيانات، من العثور على أي دليل على ملكيتها أو إدارتها، ويشتبه الباحث في أن البيانات جُمعت باستخدام برمجيات خبيثة لسرقة المعلومات.