ترامب يعلن حالة الطوارئ في 10 ولايات

أعلن الرئيس الأمريكي ، عن حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية.



وأضاف "وافقت للتو على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات لضمان سلامة المواطنين بسبب العاصفة الثلجية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت، السبت، بأن سلطات الطيران الأمريكية، ألغت حوالي 12 ألف رحلة جوية في خلال نهاية الأسبوع بسبب عاصفة ثلجية.