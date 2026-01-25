قوات دمشق تفرج عن 126 "قاصرًا" متهما بالإرهاب من سجون قسد

وقال التلفزيون السوري ان ذلك جاء بعد أن تسلمت الحكومة المنشأة من قوات الديمقراطية "قسد" في إطار اتفاق بين الطرفين، فيما أظهرت لقطات استقبالًا حاشدًا للقصّر المفرج عنهم، كما عملت مقابلات مع المفرج عنهم والذين قالوا انهم تم اعتقالهم بتهم الإرهاب.