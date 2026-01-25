أرقام صادمة.. حريق كل 19 دقيقة

وأفادت صحيفة " " التركية، بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى اندلاع حريق في المدينة كل 18 دقيقة و54 ثانية، مما يسلط الضوء على حجم واستمرارية تدخلات الطوارئ في أكبر منطقة حضرية بتركيا.وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة إطفاء بلدية إسطنبول الكبرى، أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحرائق كان هو الاستخدام الخطأ والإهمال، حيث أسفر عن وقوع 7931 حادثا، بنسبة 28.5% من إجمالي عدد الحرائق.وارتبطت هذه الحوادث بشكل رئيسي بأعقاب السجائر غير المطفأة، وأعواد الثقاب، والولاعات، والمواقد المشتعلة التي يتم تركها بدون مراقبة، والأطفال الذين يلعبون بالنار، فيما يدل على أن السلوك البشري اليومي مازال يمثل عاملا شديد الخطورة.