وقالت السورية " "، إن "قسد" استهدفت بقذيفة "هاون"، من مناطق سيطرتها في مدينة عين العرب (كوباني)، مدخل قرية الجامل في ريف جرابلس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.من جهتها، قالت قوات الديمقراطية، إنه على الرغم من اتفاقية تمديد وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش السوري يشن في هذه الأثناء "هجمات على قرى شيخلر/الشيوخ، وزيرك غربي مدينة كوباني، إضافة إلى قرية الجلبية في جنوب شرقي المدينة"، معتبرة ذلك "خرقاً واضحاً للهدنة".والسبت، أعلنت تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، في كافة قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة 15 يوماً، وذلك اعتباراً من الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي) مساء السبت، فيما قالت "قسد" حينها إن الاتفاق جاء "بوساطة دولية".