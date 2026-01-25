إجراءات سريعة لمواجهة فيروس خطير لا علاج له

ووفقا لما أفادت به قناة " " ، جاءت عملية تفقدها وفحصها بعد إصابة اثنين من العاملين في المجال الطبي في شرقي الهند بفيروس نيباه القاتل في منتصف يناير الحالي.ويخضع المصابان للعلاج بمكان عملهما في مستشفى باراسات، وتم وضعهما في العزل تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.ونقلت القناة "بدأ للبحوث الطبية إجراء اختبارات عشوائية بطريقة RT-PCR على الخفافيش في حديقة أليبور الحيوانية جنوب كولكاتا للتحقق مما إذا كانت هذه الحيوانات تحمل فيروس نيباه. جمع فريق طبي عينات دم ومسحات من الخفافيش في ".ومن المقرر أن يقوم فريق الخبراء بزيارة مناطق مختلفة في الولاية حيث تتواجد تجمعات للخفافيش لجمع عينات إضافية.يُذكر أن العالمية تصنف فيروس نيباه كواحد من أخطر الفيروسات في العالم، لأنه عصي على العلاج ولا لقاح ضده حتى الآن.ويتسبب الفيروس بالحمى والاعتلال الدماغي (تلف وموت خلايا الدماغ)، ويتراوح معدل الوفيات الناجمة عنه بين 40% و75%، ولا ينتقل الفيروس عمليا عبر الهواء ويتطلب اتصالا مباشرا بسوائل جسم المصاب.ومعروف أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي عبر الطائرة (نوع من الخفافيش الكبيرة) والخفافيش الأخرى، وعادة ما يصاب البشر به نتيجة تناول فاكهة ملوثة بلعاب حيوان مصاب، كما يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الحيوانات الأليفة.وكانت السلطات قد أبلغت سابقا عن أربع تفشيات للمرض: في عامي 2001 و2007 في ولاية الغربية، وفي عامي 2018 و2019 في ولاية كيرالا.