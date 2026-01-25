عواصف قوية تقطع الكهرباء عن 670 ألف مشترك في أمريكا

تسببت عاصفة شتوية عاتية، بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 670 ألف شخص في حتى نيو مكسيكو، وألغيت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية.





ووصف العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق أمس السبت على إصدار إعلانات طوارئ اتحادية لمواجهة الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا ‌وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديدة البرودة ستجتاح ثلثي البلاد الشرقيين اليوم الأحد وخلال الأسبوع.