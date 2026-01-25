الصين.. فتح تحقيق مع مسؤولين عسكريين كبيرين

وقالت الصينية، في بيان مقتضب، إن التحقيقات قد بدأت مع الجنرال ، نائب رئيس المركزية، والجنرال ليو تشنلي، عضو اللجنة العسكرية المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة، المسؤولة عن التخطيط القتالي.ولم يُفصّل بيان الوزارة أسباب التحقيق مع وليو، إلا أن افتتاحية نُشرت في صحيفة الجيش الصينية الرسمية، بدت وكأنها تُلقي بعض الضوء على الأسباب.وقالت الافتتاحية: "لقد شوّها صورة وسلطة قيادة اللجنة العسكرية المركزية تشويهاً خطيراً، وألحقا ضرراً بالغاً بالأسس السياسية والأيديولوجية للوحدة والتقدم بين جميع أفراد الجيش"، مشيرةً إلى أن سوء السلوك المزعوم أسفر عن "أثر سلبي بالغ على الحزب والأمة والجيش".وأضافت الافتتاحية أن قرار التحقيق مع تشانغ وليو "أظهر مرة أخرى الموقف الواضح" للحزب الشيوعي، وهو أنه "بغض النظر عن هوية أي شخص متورط في الفساد أو منصبه، فسيتم التعامل معه بحزم ودون أي تساهل".وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، أن نخبة الحزب أُطلعت على التحقيق يوم الجمعة. وقال المصدر إن تشانغ متهم بالفساد وبالتقصير في ضبط المقربين منه وأفراد أسرته وأقاربه. كما وُجّهت إليه اللائمة لعدم إبلاغه قيادة الحزب بالمشاكل في البداية، وفقًا للمصدر.ويُعدّ هذا الإعلان المفاجئ الأحدث في سلسلة تحقيقاتٍ أطلقها في قضايا الفساد بالجيش الصيني منذ توليه السلطة عام ٢٠١٢.وفي يناير من العام الماضي، أكّد شي جين مجددًا أن الفساد لا يزال "أكبر تهديد" للحزب الشيوعي الحاكم، لكنه أشار إلى أن مكافحته "تحدٍّ خطير ومعقد".وفي أكتوبر الماضي، أعلنت عن بدء تحقيقاتٍ في قضايا فسادٍ طالت عددًا من المسؤولين العسكريين، وأقالت الجنرال هي ويدونغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، والأدميرال مياو هوا، رئيس السياسي باللجنة، من الجيش والحزب الشيوعي.