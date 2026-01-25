"كتائب القسام" تعلن تسليم جميع ما لديها من أحياء وجثث لإسرائيل

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إن الكتائب سلمت جميع ما لديها من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أي تأخير.

وأكد " " في بيان مساء الأحد، أنهم تعاملوا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزوا كل ما هو مطلوب منهم بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في بيانه: "قمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أي تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال وعشرات الخروقات والمجازر التي ارتكبها".

وشدد الناطق باسم "القسام" على أنهم حريصون كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكل كامل، وأنهم ليسوا معنيين بالمماطلة فيه مراعاة لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وذكر "أبو عبيدة" أن الكتائب عملت في ظروف معقدة وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء، ودعا في بيانه الوسطاء للوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام تل أبيب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق بجثة الجندي ران غويلي، أكد المتحدث أنهم أطلعوا الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لديهم حول مكان جثة الأسير.

وأشار إلى أن ما يؤكد صدق ما يقولون، هو أن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناء على المعلومات التي قدمتها "كتائب القسام" للوسطاء.