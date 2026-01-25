في واشنطن.. مطار رونالد ريغان يلغي جميع رحلاته

وجاء في بيان نشره المطار على موقعه الإلكتروني: "ألغت شركات الطيران جميع الرحلات في المطار اليوم. يعمل فريق إزالة الثلوج في المطار بنشاط على تطهير المدرج من الثلوج. من المتوقع أن تظل الظروف الجوية خطيرة خلال معظم اليوم".

ووفقا لبيانات "FlightAware" المتخصصة في مراقبة ، أدت العاصفة الثلجية العاتية في أجزاء واسعة من إلى إلغاء أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية.



يأتي هذا الإجراء في إطار العاصفة الثلجية الكبرى التي تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة، حيث تتوقع الوطنية تساقطا كثيفا للثلوج وتشكلا لجليد خطير في شريط يمتد من شرق حتى ولاية الشمالية، وقد أعلنت حالة الطوارئ في 21 ولاية على الأقل تحسبا لتداعيات العاصفة.