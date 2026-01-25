الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية مركزة شمالي غزة

وقال الجيش في البيان: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع ، بهدف استعادة جثمان المختطف الأخير في قطاع غزة الرقيب أول ران غويلي".وأكد الجيش أنه "سيواصل تشغيل جميع الجهود حتى استعادة الرقيب أول ران غويلي ليوارى الثرى في ".ودعا المتحدث باسم الجيش الجمهور إلى "الامتناع عن نشر الشائعات والأخبار غير المستندة إلى معلومات موثوقة والتي قد تضر بعائلة غويلي وبالجهود المبذولة لاستعادته".من جانبه، ذكر ، أنه "منذ نهاية الأسبوع تنفّذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق للبحث عن جثة الرقيب أول راني غويلي".وأفاد المكتب بأن "العملية تُجرى في مقبرة شمال قطاع غزة، وتشمل أعمال تمشيط مكثفة مع استنفاد كامل المعلومات الاستخبارية المتوافرة لديهم"، موضحا أن "ذلك سيستمر هذا الجهد ما دعت الحاجة".وشدد مكتب نتنياهو "على أن تل أبيب مصمّمة على إعادة راني غويلي إلى مثواه الأخير في إسرائيل".