موسكو تعلق على إعلان ترامب استخدام سلاح أمريكي سري
دوليات
2026-01-25 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,067 شوهد
قال نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف
، إنه لا يمكن بتاتا ترهيب
روسيا
؛ لأن أمنها القومي مضمون بنسبة 100%.
وخلال رده على سؤال حول ما إذا كانت
موسكو
على علم بالأسلحة السرية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
مؤخرا، أضاف نائب الوزير وفق وكالة "تاس": "في نهاية المطاف، هذه أسئلة تخص
الإدارة الأمريكية
. أكرر، أمننا مكفول بنسبة 100%. وإذا أرادوا ترهيبنا أو إجبارنا على تبرير أنفسنا بأي شكل من الأشكال، فلن ينجح أي من هذين الأسلوبين. في الحالة الثانية، لأنه لا يوجد أي أساس قانوني لذلك".
وسبق أن صرّح
ترامب
بأن
الولايات المتحدة
تمتلك أسلحة غير معروفة لبقية العالم، وذلك ردا على سؤال حول استخدام
واشنطن
للأسلحة الصوتية في فنزويلا. إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُقدّم أي تفاصيل.
وأكد ريابكوف أن الجانب الروسي "لديه قاعدة وثائقية كبيرة تصف مفاهيم استخدام الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة في مختلف المواقف".
وتابع ريابكوف: "هناك عقيدة عسكرية، ونحن نتصرف بما يتوافق تماماً مع التزاماتنا الدولية واحتياجاتنا الخاصة لتحقيق أمن قومي موثوق بنسبة 100%".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
