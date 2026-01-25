موسكو تعلق على إعلان ترامب استخدام سلاح أمريكي سري

وخلال رده على سؤال حول ما إذا كانت على علم بالأسلحة السرية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي مؤخرا، أضاف نائب الوزير وفق وكالة "تاس": "في نهاية المطاف، هذه أسئلة تخص . أكرر، أمننا مكفول بنسبة 100%. وإذا أرادوا ترهيبنا أو إجبارنا على تبرير أنفسنا بأي شكل من الأشكال، فلن ينجح أي من هذين الأسلوبين. في الحالة الثانية، لأنه لا يوجد أي أساس قانوني لذلك".وسبق أن صرّح بأن تمتلك أسلحة غير معروفة لبقية العالم، وذلك ردا على سؤال حول استخدام للأسلحة الصوتية في فنزويلا. إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُقدّم أي تفاصيل.وأكد ريابكوف أن الجانب الروسي "لديه قاعدة وثائقية كبيرة تصف مفاهيم استخدام الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة في مختلف المواقف".وتابع ريابكوف: "هناك عقيدة عسكرية، ونحن نتصرف بما يتوافق تماماً مع التزاماتنا الدولية واحتياجاتنا الخاصة لتحقيق أمن قومي موثوق بنسبة 100%".