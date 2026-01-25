واشنطن ترفض دخول البضائع الصينية الرخيصة من كندا

وقال الوزير في حديث وفق قناة ABC : "لا يمكننا السماح لكندا بأن تصبح بوابة خلفية للصين وللبضائع الصينية الرخيصة لدخول ".ووفقا للوزير الأمريكي، قام الكندي ، بعد رحلته إلى ، "بتخفيض بعض الرسوم الصناعية على البضائع الصينية".وأضاف بيسنت: "لدينا مستوى عال من التكامل السوقي مع كندا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إنه إذا أبرمت كندا اتفاقا مع الصين، فإن جميع السلع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع فورا لرسوم جمركية بنسبة 100%.