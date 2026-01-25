"الجيش الإسرائيلي" يعلن اغتيال قيادي في حزب الله جنوب لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت في وقت سابق من اليوم ضربة في بلدة بازورية أدت إلى اغتيال ، الذي وصفه بأنه رئيس سلاح المدفعية في في قرية أرزون جنوبي .وفي ضربة أخرى نُفذت في منطقة بئر السنسل ، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال بسمة، وهو عنصر في حزب الله، قال إنه كان يعمل في موقع مخصص لتصنيع الأسلحة، وفقا للبيان الإسرائيلي.ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله أو من السلطات حول بيان الجيش الإسرائيلي.