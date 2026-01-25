دمشق تتهم "قسد" بخرق الاتفاق وتتحدث عن خيارات ميدانية

اتهمت هيئة عمليات الجيش السوري، الأحد، قوات الديمقراطية "قسد" بخرق الاتفاق بين الجانبين، فيما تحدثت عن خيارات ميدانية.

وقالت الهيئة، "قسد تخرق الاتفاق وتستهدف بمسيرات مواقع انتشار الجيش بمحيط عين العرب كوباني"، مردفا "تدمير 4 آليات للجيش السوري جراء تصعيد قسد". وأضافت "تنظيم قسد حاصر بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائها"، موضحة أن "حصار قسد للعائلات تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي أدى لوقوع إصابات بينهم". وتابعت هيئة عمليات الجيش السوري "ندرس الخيارات الميدانية ردا على استهداف الأهالي ومواقع انتشار الجيش". وأعلنت في وقت سابق عن هدنة وقف اطلاق النار مع قوات الديمقراطية (قسد) بعد تصاعد الاشتباكات في شمال وشرق سوريا.