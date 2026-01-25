"الجيش الإسرائيلي": لا نعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

وصرح زامير بأن "القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي "، مضيفا: "كل شيء في رأس .. بالنسبة لنا كل شيء وارد".وفي سياق متصل، قال قائد في الجيش الإسرائيلي رافي ، إن "تل أبيب تعيش حالة تأهب واسعة النطاق في ظل التوترات المتصاعدة مع وسط تقديرات بإمكانية شن هجوما عسكريا في المنطقة".وأوضح ميلو، أن "الجيش يراقب التطورات عن كثب"، مضيفا: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى تحشيد القوات الأمريكية في ونستعد لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم".كما حذر شموئيل زكاي رئيس في شركات الطيران الأجنبية العاملة في ، من فترة أمنية حساسة محتملة.وصرح زكاي: "مقبلون على توقيت حساس في نهاية الأسبوع، ولن نتردد في إغلاق المجال الجوي كما فعلنا في أبريل وأكتوبر 2024 وفي يونيو 2025.. سنتابع الأمور ونحيطكم علما".